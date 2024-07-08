ابراهيم تشيليكول بدلًا من كنان اميرزالي أوغلو 

بعد سنة كاملة من انتظاره لاكتمال السّيناريو والتّحضيرات الأوّلية ومع اقتراب موعد تصويره، أعلن الممثّل كنان اميرزالي أوغلو الانسحاب من مسلسل “الانفصال ضمن الحبّ أيضًا” لكنّ شركة الإنتاج TMC أجرت سلسلة مفاوضات أدّت إلى تعاقدها مع الممثّل ابراهيم تشيليكول ليصبح هو البطل بدلًا من كنان أميرزالي أوغلو.

المسلسل سيُعرض على منصّة نتفليكس وهو مؤلّف من ثماني حلقات.

وقد أعرب جمهور “تشيليكول” عن سعادته بعودة نجمه بعمل جديد ولكن في الوقت نفسه حزين خاصّة أنّ تشيليكول سيطلّ عبر منصّة رقميّة وليس عبر شاشة محليّة.

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نذكر أنّ الممثّل ابراهيم تشيليكول كان قد حقّق نجاحات كبيرة في أعمال دراميّة عديدة منها “كان يا ما كان في تشوكوروفا”.