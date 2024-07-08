ملك أحمد زاهر بفستان أبيض كالعروس

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها، بدت فيها كالعروس. إلقاء القبض على حامد سنو مغني فرقة "مشروع ليلى" في تظاهرات تضامنية مع فلسـ ـطين

وأرفقت ملك الصور بتعليق كتبت فيه: "قد يكون القلب أجمل شيء في الإنسان، لذا اترك بصمات الحب والعطف أينما ذهبت".

وظهرت ملك في الصورة بإطلالة رائعة، غذ ارتدت فستان أبيض يشبه فستان الزفاف، جاء بقصة ضيقة من الأعلى، مع شيفون شفاف يكشف الظهر ومطرز بورود بيضاء صغيرة، ومقرون بوشاح أبيض طويل عند الكمين. كما جاء محدد الخصر، وينسدل منه باقي الفستان على شكل تنوزرة واسعة.

ومن الناحية الجمالية، تركت ملك شعرها منسدلا على كتفيها مع تموجات عريضة، وزينت شعرها بتاج جميل بدت فيه كالأميرات، واعتمدت مكياجا ناعما بألوان صيفية أبرزت ملامحها الجميلة.



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