المركز القومي للسينما ينظم عروضاً وتكريمات لأفلام وحدة دعم السينما المستقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يعرض المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر ضمن فعاليات نادي السينما المستقلة عدد من الأفلام إنتاج وحدة دعم السينما المستقلة التابعه للمركز التى يشرف عليها الناقد السينمائي أحمد عسر، كما تتضمن الفعاليات تكريم مخرجين الأفلام المشاركة بالنادي، وذلك يوم السبت القادم الموافق ١٣ يوليو بسينما مركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، في تمام الثامنة مساء .

حيث يتم عرض كل من الفيلم الروائى القصير البطاطا إخراج محمد البدرى والفيلم الروائى القصير فرحة إخراج جيهان اسماعيل والفيلم الروائى القصير راضية إخراج شيماء طافش والفيلم الروائى القصير الرؤية إخراج محمد سحيو، والفيلم الروائى القصير بقعة سوده إخراج أحمد شمس

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد سعد الدين، وخلال فعاليات النادي يقوم الدكتور حسين بكر بتسليم شهادات التكريم للسادة المخرجين.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالقاهرة يقيمة المركز القومي للسينما شهرياً بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي احمد عسر, والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.