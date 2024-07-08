شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد ومدحت صالح ونادر عباسى نجوم التوك شو من قلب مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وينطلق مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، والذى يشهد العديد من المفاجآت الغنائية والترفيهية والرياضية، والذى يرضى كل الأذواق، على مدار 50 يومًا حيث ينطلق المهرجان خلال الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس.



مدحت صالح مع منى الشاذلي فى مهرجان العلمين

ويقدم مهرجان العلمين الجديدة خلال فترة إقامته أشهر البرامج التليفزيونية ضمن فعالياته وهى "معكم" الذي تقدمه منى الشاذلى، و"صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، "4 شارع شريف" الذى يقدمه الإعلامي شريف مدكور.



نادر عباسي مع إسعاد يونس فى مهرجان العلمين

ويحل الفنان مدحت صالح ضيفًا مع منى الشاذلى في برنامج "معكم منى الشاذلي" يوم الخميس 11 يوليو، ويحل المايسترو نادر عباسي الذى يقدم مقطوعات موسيقية للراحل عمار الشريعى بالإضافة لغناء كل من كارمن سليمان والمطرب لؤي في برنامج "صاحبة السعادة" للإعلامية إسعاد يونس يوم الخميس 25 يوليو.



طبلة الست ومنيب باند مع شريف مدكور فى مهرجان العلمين

ويستضيف الإعلامي شريف مدكور من خلال برنامج "4 شارع شريف" فرقة طبلة الست وفرقة فؤاد ومنيب يوم 20 يوليو، كما تحل النجمة ديانا حداد مع شريف مدكور يوم 10 أغسطس المقبل.

يفتتح الحفلات الموسيقية والغنائية في مهرجان العلمين، الكينج محمد منير يوم 12 يوليو، فيما يضم البرنامج كاظم الساهر يوم 18 يوليو، كما يقدم تامر حسني حفلاً غنائيًا يوم 26 يوليو، أما أمير الغناء العربي هاني شاكر فيقدم حفله يوم 1 أغسطس ورامي جمال يوم 2 أغسطس.

فيما يقدم الموسيقار عمر خيرت حفله يوم 2 أغسطس، بينما يحيي عمرو دياب حفله يوم 9 أغسطس، بينما يحيي حمزة نمرة حفله يوم 16 أغسطس، فيما يحيي مسار إجباري حفله يوم 16 أغسطس، كما تحيي سعاد ماسي حفلها يوم 16 أغسطس، أما فريق كايروكي فيقدم حفله يوم 23 أغسطس، بينما يختتم ويجز مهرجان العلمين بحفله يوم 30 أغسطس المقبل.

وقرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين بجانب العلم المصري، على البوستر الخاص بالمهرجان، كما قرر تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية من المهرجان لدعم أهلنا في فلسطين، وهذا يعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم فلسطين.

ويشهد مهرجان العلمين فى دورته الثانية، عددًا من الفعاليات الفنية والرياضية وغيرها، حيث يضم المهرجان تخت مظلته مهرجان للموسيقى والغناء ومهرجان للطعام ومهرجان للرياضة اضافة إلى مهرجان نبته للطفل.