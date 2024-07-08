شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يحتفل بعيد ميلاد نجله: عقبال مليون سنة يا أول ما رأت عينى والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعيد ميلاد نجله فتحى، ونشر عدة صور جمعت بينهما على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وعلق قائلاً: اليوم عيد ميلاد ابني البار وسندي الحقيقي ورأس مالي في الحياة حبيبي وحبيب الناس كلها فتحي مصطفى كامل، عقبال مليون سنة يا أول ما رأت عيني، ويا أجمل من رأت عيني، يا ابني وحبيبي وصديقي، عقبال ما أبارك لك علي نجاح أغنيتك الأولي بإذن الله، وألاقي كل الناس بتغني معاك "يلا ندلع" .



تغريدة مصطفى كامل



مصطفى كامل وفتحى ابنه



مصطفى كامل ونجله فتحى



مصطفى كامل وابنه

وأعلن مؤخرًا الفنان مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط.

وأشار نقيب الموسيقيين إلى أنه تسلم الإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة.