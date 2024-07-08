شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبي نجمة فيلم باربي تنتظر مولودها الأول والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن صاحبة النسخة الحية من الدمية الشهيرة باربي تنتظر استقبال طفلها الأول، حيث تؤكد مصادر متعددة لـPEOPLE أن النجمة مارجوت روبي، البالغة من العمر 34 عامًا، وزوجها توم أكيرلي، يتوقعان طفلهما الأول، لكن حتي الآن لم يرد ممثلو كلا النجمين لتأكد صحة الخبر.

وكانا روبي وأكيرلي صديقين في البداية وعملا معًا في شركة الإنتاج LuckyChap ضمن فريق إنتاج مكون من أربعة أشخاص يضم أيضًا صديقة طفولة روبي صوفيا كير وجوسي ماكنمارا، أنتجت الشركة العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك I، Tonya، Birds of Prey وBarbie - وكلها من بطولة روبي.



مارجوت روبي وزوجها

يأتى هذا فيما، أنكرت الممثلة العالمية مارجوت روبي - فى وقت سابق - أي فرص لتكملة محتملة لـ فيلم Barbie، حيث أثيرت شائعات عن تكملة للعمل لأول مرة عندما أجرت روبي مقابلة مع مجلة TIME، قائلة إنها شاركت في محادثات حول جزء جديد، وصرحت روبى في ذلك الوقت في ذلك الوقت: "يمكن أن تسير الأمور في مليون اتجاه مختلف من هذه النقطة".

في حوار جديد لـ روبى، صرحت: "أعتقد أننا وضعنا كل شيء في الفيلم، ولم نعمل على العمل لـ يكون سلسلة سينمائية، لقد وضعت جرينا جيرويج، لا أستطيع أن أتخيل ما سيحدث بعد ذلك".

وحصل الفيلم على إشادات من نقاد عالميين، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكى للغاية"، فيلم Barbie من بطولة النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

الفيلم حصل على تعليقات إيجابية إلى حد كبير والعمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من موقع سكرين رانت "الفيلم فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

من بين الآخرين الذين أشادوا بالفيلم كان جيمي جيراك من ComicBook.com، الذي قال: لقد تجاوزت جريتا جيرويج توقعاتي بطريقة ما، وأعطى رايان جوسلينج ترشيحًا لجائزة الأوسكار، أنا جاد للغاية".

وتمت الإشادة بفيلم Barbie أيضًا لكونه "ذكيًا وصادقًا وممتعًا" بالإضافة إلى أنه "مرح ورائع ومضحك"، حيث قالت كاتسي ستيفان من Variety أن روبي وجوسلينج "وُلدا لعب أدوار باربي وكين".

أحداث فيلم Barbie تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.