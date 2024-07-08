شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ماثيو بيرى تسلط الضوء على عالم المخدرات فى هوليوود للبحث عن الموزعين والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن وفاة ماثيو بيرى قد تكشف عالم تجارة المخدرات داخل هوليوود، حيث إن نجم The Friends توفى فى أكتوبر 2023 بسبب "التأثيرات الحادة للكيتامين"، وعُثر عليه ميتًا فى حوض استحمام ساخن فى قصره فى لوس أنجلوس.

بعد وفاته، قامت إدارة شرطة لوس أنجلوس تدريجيًا بإشراك إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، وخدمة التفتيش البريدى الأمريكية، فى تحقيقاتهم أيضًا، حيث يواصلون البحث للعثور على من قام بتسليم الكمية المميتة من الكيتامين إلى ماثيو بيرى.

وفى حديثه مع Page Six، ادعت العميل الخاص السابق لوكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالى، تريسى والدر، أن العديد من الأشخاص قد يواجهون اتهامات، وقالت إن هناك ارتفاعًا كبيرًا فى شبكات المخدرات التى تستخدم الاحتيال عبر البريد لتوصيل وصفات الأدوية، وهى جريمة فيدرالية يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ومع ذلك، أخذ ماثيو، الكيتامين بنفسه، مما يحظر تهم القتل.

وقالت العميلة الفيدرالية: "النية ستكون هى السؤال.. من الواضح أنهم كانوا يعرفون أن ما كانوا يفعلونه كان خطأً [من خلال تجارة المخدرات]، ومع ذلك، هل كانوا يعلمون أن شراء هذا سيقتله؟"، وأشارت تريسى أيضًا إلى أن ماثيو كان من الممكن أيضًا أن يتبادل الوصفات الطبية مع الأصدقاء، وكان لديه مساعد يشترى الأدوية.

وكان قد تم الكشف عن معلومات جديدة حول التحقيق فى وفاة النجم العالمى ماثيو بيري، الذى توفى عن عمر يناهز 54 عامًا، وأكد تقرير تشريح الجثة بأن طريقة وفاة بيرى كانت غير طبيعية، وأظهر أنه توفى بسبب التأثيرات الحادة للكيتامين، مع عوامل مساهمة بما فى ذلك الغرق.

أغلق الطبيب الشرعى فى مقاطعة لوس أنجلوس تحقيقه فى وفاته فى ديسمبر من العام الماضى 2023، لكن فى مايو الماضى، أطلقت شرطة لوس أنجلوس تحقيقًا جنائيًا لفهم الظروف المحيطة بوفاته بشكل أفضل.

ووفقًا لـ موقع People، فإن التحقيق الآن "يقترب من نهايته" وتعتقد شرطة لوس أنجلوس أنه يجب توجيه الاتهام إلى "عدة أشخاص" فيما يتعلق بوفاة بيرى، ولم يكشف عن أسماء محددة.

فى وقت وفاته، كان بيرى يتلقى العلاج بالكيتامين، والذى يقال إنه يساعد فى علاج الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة ومشاكل الإدمان، خاضة مع معاناة بيرى من الإدمان الشديد للمخدرات والكحول فى معظم حياته.

ويُقال إن آخر جلسة علاجية له جرت قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع من وفاته، وذكر تشريح الجثة أن: "الكيتامين الموجود فى نظامه عند الوفاة لا يمكن أن يكون من هذا العلاج ".

نظرًا لأن بيرى كان لديه مثل هذا المستوى العالى من الدواء فى نظامه وفى حوزته، فقد تم الكشف أيضًا فى مايو الماضى أن شرطة لوس أنجلوس كانت تعمل مع إدارة مكافحة المخدرات ومفتش البريد الأمريكي، فى محاولة للتحقيق فى كيفية حصول بيرى على الكيتامين الذى كان مصدرًا له، أدى فى النهاية إلى وفاته.