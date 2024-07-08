شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة ESQUIRE العالمية: محمد كريم أول "Cowboy" عربي فى هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مجلة ESQUIRE العالمية النقاب عن تفاصيل فيلم الـ Western Cowboy، الجديد The Gunslingers، ويلعب بطولته كل من النجوم نيكولاس كيدج وستيفن دورف والنجم المصري محمد كريم، وهو الفنان الذي وصفته المجلة بأنه أول ممثل عربي من الشرق الأوسط يجسد بطوله رعاة البقر في أحد أفلام الغرب الأمريكية بهوليوود، وهو العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه Brian Skiba والذي يعرض في 2025.



مجلة ESQUIRE العالمية

وفقًا لموقع IMDB، يلعب كريم دور "Hoodoo"، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماته عن مدينته وانقاذ حياته و حياه أصدقائه، ويظهر بطبيعة حادة وهو يرتدي قبعة رعاة البقر وبدلة ويقف بجوار ملوك هوليوود - كيج ودورف وهيذر جراهام.

فيلم The Gunslingers هو الخامس في هوليوود للنجم المصري محمد كريم ومن المعروف ان كريم دؤوب ويختار ادواره بعناية في هوليوود و دائماً حريص علي إظهار صوره العرب بأفضل صورة في هوليوود .



محمد كريم ونيكولاس كيدج



محمد كريم ونيكولاس كيدج



محمد كريم ونيكولاس كيدج

فيلم The Gunslingers، يشارك في بطولته ايضاً Heather Grahamو Scarlet Stalloneو Bre Blairو Laurie Love Randall Batinkoffو CooperBarnesو Ava Monroe Costasmandylorو jeremy kent jackson .

يعتبر فيلم The Gunslingers ، ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث عملا سويا في فيلم "A Score To Settle" .

وتدور أحداث الفيلم الأمريكي "A Score To Settle" حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عامًا من السجن ظلمًا، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.

الفيلم من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم (Leaving Las Vegas 1995) بجانب العديد من الجوائز العالمية، ويشاركه البطولة محمد كريم، كارولينا ويدرا، وبنجامين برات.