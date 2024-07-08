تحطم سيارة نشوى مصطفى.. والفنانة: "اللهم أجرني في مصيبتي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نشوى مصطفى متابعيها، صورة جديدة لسيارتها بعد تعرضها لحادث، أمس الأحد.

ونشرت نشوى، صورة السيارة، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلقت: "اللهم أجرني في مصيبتى وأخلفني خيراً منها، الحمد لله والشكر لله".

تعرضت الفنانة نشوى مصطفى، لحادث بسيارتها تسبب في حدوث أضرار في جسمها بمناطق البطن والحوض.

يُذكر أن آخر أعمال نشوى مصطفى، هو مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي تم عرضه رمضان 2024، من بطولة كلا من: خالد النبوى ونور النبوي، حلا شيحة، هاجر السراج، إيمان السيد ومحمد محمود عبدالعزيز، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج محمد سلامة.

اقرأ أيضا..

كندة علوش تعلن وفاة عمتها