أول تعليق من شقيق شيرين عبد الوهاب بعد محضر تعدي حسام حبيب عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق محمد عبد الوهاب، على الحالة الصحية لشقيقته المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها المطرب حسام حبيب بعد تعديه عليها بالضرب وتحريرها محضرا ضده.

وكتب شقيق شيرين، عبر حسابه على فيسبوك: "أطمنوا هي بخير وفي آمان.. أدعولها تبقى قوية و تعدي وتنسى، كل ده وترجع تاني أحسن من الأول".

وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب حررت السبت الماضي، محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب، في قسم شرطة التجمع الخامس، اتهمته خلاله بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وأكدت المطربة، تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.

وقررت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات.