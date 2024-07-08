"بمشي عليهم أبخرهم".. يسرا تكشف طقوسها قبل عرض مسرحية "ملك والشاطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة عن طقوس تقوم بممارستها خلف الكواليس قبل عرض مسرحية "ملك والشاطر"، على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وتحدثت "يسرا"، لبرنامج "صباح العربية"، وقالت: " كل شخص وراء الكواليس ليه خصوصية في حياتي.. أنا بمشي عليهم أبخرهم واحد واحد، وكلمة الله يطيب أيامك دي كفاية.. بجد هيوحشوني النهاردة أخر يوم بس بجد هيوحشوني".

وعن كواليس ما دار بينها وبين أحمد عز قبل المشاركة في مسرحية "ملك والشاطر"، قالت: "أحمد كلمني قالي اية رايك نعمل كذا كذا قلت له لو أنت جاهز أوك، قالي اة طبعا أنا أتمنى".

وأضافت: "أحمد عز رجل زكي جدا ومثقف جدا وفنان بيذاكر وفاهم الناس عايز ايه والافيهات شكلها اية، ونجاحه في أعمال سابقة بقى عارف الجمهور بيحب ايه".

وشاركت يسرا في مسرحية "ملك والشاطر"، التي عرضت على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات "موسم الرياض"، بطولة الفنان أحمد عز، الفنانة شيماء سيف، الفنان سيد رجب، والفنان مصطفى غريب.

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