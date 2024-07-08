نبيل الحلفاوي مشيدًا بأداء مصطفى شوبير أمام طلائع الجيش: "رد فعل رائع.. ربنا يحميه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأداء وتصديات الحارس مصطفى شوبير، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش، المقامة حاليًا على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب "الحلفاوي"، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "مصطفى شوبير.. رد فعل رائع ومرونة عالية. ربنا يحميه".

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، تشكيل فريقه أمام طلائع الجيش وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق

الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

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