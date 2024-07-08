ماذا طلب الحلفاوي من مدرب الأهلي قبل الشوط الثاني من مباراة الطلائع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان القدير نبيل الحلفاوي، طلبا لمارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قبل الشوط الثاني للفريق أمام طلائع الجيش ببطولة الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة الثلاثين، والمقامة حاليًا على ملعب ستاد القاهرة.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس": "محتاجين بشدة لعمر كمال لدوره الهجومي، ونحتاج قفشة أو السولية.. الشحات".

وانتهى الشوط الأول بين الأهلي وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة طلائع الجيش، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد

الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق

الهجوم: أحمد عبد القادر، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي