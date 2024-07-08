بعد كلام فاطمة عيد.. وائل عبدالعزيز عن أزمة شيرين وحسام: "حد هيخلص على التاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، على التصريحات المنسوبة للمطربة فاطمة عيد بخصوص الأزمة الأخيرة بين المطربة شيرين عبدالوهاب وطليقها المطرب حسام حبيب.

وأعاد وائل، نشر تصريحات لفاطمة بعنوان "فاطمة عيد عن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب: هروحلهم البيت وأصالحهم"، وذلك عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "والنبي يا ست فاطمة أقعدي دلوقتي مش نقصاكي خالص.. عشان الموضوع ده هيخلص لما حد يخلص على التاني".

وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب حررت السبت الماضي، محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب، في قسم شرطة التجمع الخامس، اتهمته خلاله بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وأكدت المطربة، تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.

وقررت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات.