شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأميرة رينيس فى نهاية الحلقة الـ4 من HOTD 2 على يد إيموند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت نهاية أحداث الحلقة الرابعة من الموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon، مع شرح الملكة راينيرا لابنها جيس سر فيسيريس لها قبل وفاته الذى تناقلته الأجيال ما بين الملك ووريثه، وأن واجب كل تارجاريان جلس على العرش الحديدى هو الحماية قبل الحرب، وان والدها الملك الراحل فيسيريس تأكد أنها الحامية لهذا العرش، كما أخبرته بـحلم إيجون الفاتح وأغنية الجليد والنار.

ومن ثم انتقلت الأحداث إلى حيث يعسكر السير كريستول كول، مع وصول الأميرة رينيس على ظهر تنينها ميليس، وبدا الأول في إرسال الإشارات ليظهر الأمير إيموند وتنينه فيجار، ولكنه توقف بسبب ظهور الملك إيجون الثانى على تنينه سانفاير، الذى فاجأ كل صفوف الجيش الأخضر.

ومن هنا بدأت حرب التنانين مع إطلاق ميليس لأول شعاع نار، الهجوم على الملك وتنينه، مع غياب الأمير إيموند وتنينه الذى ظهر ومن ثم قرر إطلاق النار على شقيقه اللك وتنينه بدلا من إطلاقها على رينيس التي تابعت محاولة قتل الملك إيجون الثانى، ليسقط هو تنينه.

ومن ثم قررت الأميرة رينيس العودة من جديد إلى ساحة المعركة والهجوم على فيجار تنين الأمير إيموند، وبسبب كبر حجم التنين الأخير الذى يعد ضعف حجم ميليس تمكن الأول من قتل الأخير من خلال تمزيق التنين، والوصول إلى الملك إيجون الثانى والتنين الخاص به، لتنتهى أحداث الحلقة الرابعة من الموسم الثانى لـ مسلسل House of the Dragon.



الأميرة رينيس



house of the dragon



الأمير إيموند