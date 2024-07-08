شكرا لقرائتكم خبر عن أبو يرفع علم المغرب فى ختام "تيميتار".. ونصف مليون إجمالي عدد جمهور المهرجان والان مع تفاصيل الخبر

وضع المطرب أبو مسك الختام على فعاليات مهرجان تيميتار الموسيقي الدولي في المغرب، بحفل ضخم على مسرح ساحة الأمل.

وأمتع أبو جمهوره المغربي بوصلة غنائية راقصة امتدت لأكثر من ساعة ونصف قدم خلالها ما يزيد على "دستة" أغاني، من بينها "عالم مجانين" و"ملك الفبركة" ورضخ لطلبات الحضور بإعادة أغنيته الشهيرة "3 دقات" مرتين وسط تفاعل وترديد الجماهير لكلماتها.

كما فاجأ أبو محبيه بالعرض الحي الأول لأغنيته الجديدة "بتغيري ليه"، قبل إصدارها رسميًا، وحرض على تقديم هدية خاصة جدا للجمهور المغربي عبر تقديم رائعة "نداء الحسن" إحدى أشهر الأغاني الوطنية المغربية عن المسيرة الخضراء، مع تلفحه بعلم المغرب على المسرح، ليخطف بهذه اللقطة قلوب عشرات آلاف الحضور في السهرة الختامية.

وشهدت آخر ليالي مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية حضورا جماهيريا تخطى 200 ألف متفرج من مختلف الفئات العمرية حسب الأرقام الأمنية الرسمية التي تم إعلانها، بينما وصلت حصيلة الإقبال الجماهيري لإجمالي ليالي المهرجان الثلاث بواقع أربعين حفل غنائي على ثلاثة مسارح متفرقة ومتزامنة التوقيت قرابة نصف مليون متفرج.

واحتضنت السهرة الختامية للمهرجان 15 حفل غنائي على ثلاثة مسارح مختلفة في نفس الوقت، منها حفل الفنان المغربي ديستانكت وفرقة جوبانتوجا وفرقة رباب فيزيون والفنانة الأمازيغية فاطمة تاشتوكت وفرقة أحواش امنتانوت والختام النهائي لفرقة اودادن.

وأسدل الستار على فعاليات النسخة التاسعة عشرة من مهرجان تيميتار الدولي، أكبر مهرجان للموسيقى الأمازيغية والعالمية في أفريقيا، والذي شهد هذا العام 40 حفل غنائي على مدار ثلاث ليالي من بينها حفل الافتتاح للفنان حمزة نمرة وحفل الفنانة السورية فايا يونان والفنان المغربي الدوزي.



حفل المطرب ابو



المطرب ابو



المطرب ابو بعلم المغرب



تفاعل الجمهور مع المطرب ابو