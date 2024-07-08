القاهرة- الخليج 365
تستعد الفنانة عائشة بن أحمد لخوض أولى تجاربها المسرحية في مصر من خلال مسرحية "عملوها إزاي" التي تشارك بها في فعاليات مهرجان العلمين، وذلك بدورته الثانية أمام الفنان كريم محمود عبد العزيز.
وهى المسرحية التي تعرض ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي ينطلق في 11 يوليو الجاري ضمن المسرحيات التي تعرض بالمهرجان.
من ناحية أخرى كشف عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية فى مجالات متعددة، حيث إن هذا العام ترعى هيئة الترفيه وموسم رياض 3 حفلات كبيرة، و4 مسرحيات في مهرجان العلمين، على أن ترعى المتحدة مسرحيتين فى مهرجان الرياض، مؤكداً أن ذلك يعتبر باكورة التعاون مع كل المهرجانات الموجودة في المنطقة.
أيضًا قرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين بجانب العلم المصري، على البوستر الخاص بالمهرجان، كما قرر القائمون على المهرجان تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية لدعم أهلنا في فلسطين.
قد يهمك أيضــــاً:
كانت هذه تفاصيل خبر عائشة بن أحمد تقدم أولى تجاربها المسرحية في مهرجان العلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.