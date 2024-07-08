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ميرنا وليد - بيروت - أبهرت مذيعة الطقس والنشرة الفنية على قناة الجديد نورهان إبراهيم جمهورها و متابعيها بأخر إطلالتها عليهم من خلال صور عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بفستان طويل رائع زاهي الألوان من دون أكمام مكشوف الصدر مزين بالترتر اللامع ذات فتحتين عند منطقة الحصر من تصميم "Natzcouture"، و تركت نوهان شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.
و حملت نورهان بيدها حقيبة من دار ازياء Tom Ford وصل سعرها إلى 3,290 دولار، بالإضافة إلى ساعة من A. Lange & Söhne وصل سعرها إلى 21,500 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر نورهان إبراهيم بإطلالة رائعة على متابعيها..و سعر ساعة يدها الخيالي سيفاجئكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.