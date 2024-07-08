علا رشدي ونادين خان والقط ضيوف ليالي ميدفست السينمائية ببورسعيد

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل المركز الثقافي بمدينة بورسعيد ليلة سينمائية جديدة، ينظمها ملتقى ميدفست يوم الخميس الموافق 11 من يوليو الجاري، في تمام السادسة مساء، وذلك ضمن فعاليات "ليالي ميدفست السينمائية".

ومن المقرر حضور كل من، الممثلة علا رشدي والمخرجة نادين خان ودكتور نبيل القط إستشاري الطب النفسي، ويتم خلال الملتقي عرض 4 أفلام قصيرة من مصر والأردن والولايات المتحدة الأمريكية، يتبعها حلقة نقاشية حول العلاقات التي تؤدي إلى العنف وتأثير العنف على الصحة مع د.ناجي شفيق مستشار الصحة العامة والمخرجة نادين خان والممثل والمغني أسامة الهادي، و يديرها مخرج الأفلام التسجيلية أحمد نبيل، ومدير برنامج الأفلام بمكتبة الإسكندرية.



أما الأفلام التي سيتم عرضها، هم فيلم "زفة" وهو فيلم مصري قصير للمخرج أحمد سمير، تدور أحداثه حول انتشار شائعة لمغادرة العريس لحفل زفافه، لينقلب الحفل رأسًا على عقب، والفيلم المصري "مارشيدير" للمخرجة نهى عادل، تدور أحداث الفيلم حول يوم في حياة أبطاله، لكن هذا اليوم سيكون سببًا في تحول حياة الأبطال بشكل كامل.

أما الفيلم الثالث هو فيلم أمريكي تسجيلي بعنوان "جروب"، وتدور أحداثه حول ثلاثة رجال مدانين بالعنف المنزلي يواجهون المعتقدات والمواقف التي أدت إلى عنفهم وجهاً لوجه بمساعدة ميسر العلاج الجماعي، ويعرض أيضًا الفيلم الأردني "دعوة من الخلا للبحر" للمخرج مراد أبو عيشة وهو فيلم روائي قصير تدور قصته حول ياسمين البالغة من العمر 12 عامًا التي تحاول تجنب مصير محدد مسبقًا، فتقرر الهروب هي وشقيقتها الكبرى أحلام إلى ما وراء الحدود التي وضعها والدهما، متحدية العدو الذي يكمن في الداخل من أجل الوصول إلى البحر الأسطوري.



تأتي "ليالي ميدفست السينمائية " في إطار تعاون مع السفارة البريطانية ضمن مشروع "لها ومعها"، خاصة أن ميدفيست تتبنى مشروع تأهيل كوادر شابة قادرة على تنظيم أنشطة ثقافية مع مراعاة المساواة بين الجنسين، والمعروف أن ملتقى "ليالي ميدفست السينمائية " انتقل من وجه قبلي من محافظة سوهاج يوم 25 فبراير الماضي ثم المنيا وبني سويف، ليبدأ رحلته الجديدة في الوجه البحري، بدأت من محافظة دمنهور ثم المنصورة وبورسعيد.