نقل زوجة ماجد المصري إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان ماجد المصري، عن تعرض زوجته رانيا أبو النصر لوعكة صحية نقلت على اثرها المستشفى، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وطالب ماجد المصري، من متابعيه الدعاء لزوجته، قائلاً: "يا روح قلبي إن شاء الله تقومي بالسلامة.. برجاء الدعاء لزوجتي بالشفاء العاجل".

آخر أعمال الفنان ماجد المصري

يذكر أن خاض الفنان ماجد المصري، راما رمضان الماضي 2024، بمسلسل محارب، وحقق العمل نجاح ضخم وقت عرضه.

المسلسل بطولة، حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

وتدور أحداث المسلسل، حول الشاب (محارب) الذي ينزح من الصعيد إلى مدينة (القاهرة)، عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث منحنى آخر حين تتوفى والدة (محارب) في حادث سيارة.