بعد صفع شاب بالساحل الشمالي.. 5 أزمات واجهها محمد رمضان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصدر الفنان محمد رمضان، تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، عقب انتشار مقطع فيديو مشاجرته مع شاب خلال تواجده في الساحل الشمالي، وتبادلهما الصفع بالوجه.

محمد رمضان، ظهر في مقطع فيديو، تداوله رواد السوشيال ميديا أثناء محاولته الحصول على هاتف الشاب، لكن بعد رفض الشاب تطور الأمر إلى توجيه صفعة من رمضان للشاب، وسط محاولات المتواجدين فض الاشتباك، ليرد الشاب الصفعة بمثلها.

ونستعرض لكم 5 أزمات واجهت محمد رمضان في السطور التالية:

أزمة الطيار

تسبب محمد رمضان عام 2019 في حدوث أزمة كبيرة، عندما نشر فيديو من داخل كابينة طائرة يقودها الطيار أشرف أبو اليسر، لتصدر وزارة الطيران المدني قرارًا بسحب رخصة الطيار مدى الحياة.

ليرفع الطيار قضية ضد محمد رمضان وتأمر المحكمة بتعويضه بمبلغ 6 ملايين جنيه، لكن الطيار تعرض لوعكة صحية مفاجئة ودخل على إثرها المستشفى ثم توفاه الله بعد فترة من احتجازه في الرعاية المركزة.

الظهور بشيشة في لقاء تلفزيوني

أثار رمضان الجدل في عام 2021، بعد ظهوره في لقاء تلفزيوني على شاشة أحد القنوات العراقية ممسكا بـ "الشيشة" خلال أحد الحفلات الغنائية في العراق، ليتعرض لموجة انتقادات لاذعة من المتابعين والجمهور.

شعار الماسونية

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة هجوم ضد الفنان محمد رمضان في أكتوبر 2023، بعد نشره صورا له من كواليس حفله الأخير مع المطربة النيجيرية يامي الادي في حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وظهر خلالها بجاكت على ظهره شعار مطرز بعين داخل مثلث، وصفه رواد السوشيال ميديا بأنه يشبه شعار الماسونية.

الفنانة سميرة عبدالعزيز

تهكم محمد رمضان على تصريحات الفنانة سميرة عبدالعزيز، بعد اعتذارها عن تقديم دور الأم بأحد الأعمال الفنية، ورد عليها ساخرًا: "هطلع بدور يتيم في الفيلم الجاي".

ثم عاد رمضان للاعتذار في أغسطس 2023 لـ سميرة عبد العزيز، عبر تدوينة نشرها على حسابه على موقع "فيسبوك": شهادة أعتز بها، وربنا ما يجيب خلاف أبدًا.. حضرتك فنانة قديرة وزوجة رجل عظيم (عليه رحمة الله) محفوظ عبد الرحمن، وأنا واحد من قرائه".

الإعلامي عمرو أديب

ارتبط اسم محمد رمضان وعمرو أديب بالخلافات لمدة 3 سنوات بتهمة السب والقذف والتي وصلت إلى المحاكم، والتي بدأت بهجوم "أديب" على رمضان بسبب أزمة الأخير مع الطيار أشرف أبو اليسر ثم إقامة دعوى قضائية ضد الإساءة التي قام بها الفنان محمد رمضان، وصدور حكم بتغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه في يناير 2023.

وأعلن عمرو أديب أن رمضان تواصل معه تلفونيًا وإعتذر له بعد تدخل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على خلفية أزمتهما الأخيرة، وكتب عبر "فيسبوك": "هاتفني اليوم الفنان محمد رمضان وأبدى اعتذاره لي عما بدر منه تجاهي في السابق، وقد قبلت الاعتذار وعفى الله عما سلف، شكرا لوساطة معالي المستشار تركي آل الشيخ دائما تسعى للخير والمحبة".

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