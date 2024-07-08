محامي شيرين يكشف تطورات حالتها الصحية بعد تعدي حسام حبيب عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

في تطورات جديدة لـ أزمة المطرب حساب حبيب والفنانة شيرين عبدالوهاب، كشف ياسر قنطوش المحامي الخاص بشيرين التفاصيل الكاملة لحالتها الصحية، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي".

وتحدث "قنطوش" لـ "Et بالعربي" التي نشرت التصريحات عبر حسابها بموقع إنستجرام، وقال: "شيرين حاليًا بتتعالج من الإصابات التي حدثت لها، وهي مجني عليها ولديها شهود على الواقعة كاملة".

وأضاف، أنه بعد انتهاء شيرين من العلاج ستتوجه للنيابة لنفي الأقوال ضدها، لأنها تريد الحصول على حقها من أي شخص ظلمها، مؤكدًا أن أي شخص سرب فيديو لشيرين سوف تتم معقابته طبقا للقانون، والتحقيق في النيابة جاري حاليا وسيعرف الجمهور الحقيقة.

وعن تصريحات حسام حبيب لـ "Et بالعربي" التي كذب فيها ما قالته شيرين حول التعدي عليها، رفض ياسر قنطوش الرد على ذلك تماما، معقبًا: "ردي في المحكمة إن شاء الله".

وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب حررت السبت الماضي، محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب في قسم شرطة التجمع الخامس، اتهمته خلاله بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وأكدت المطربة، تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.

وقررت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات.

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