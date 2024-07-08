بعد تألق شوبير.. الحلفاوي يتوقع حارس الأهلي أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على فوز الاهلي على فريق طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.

ورغم تألق مصطفى شوبير حارس الأهلي، والتصدي للعديد من هجمات طلائع الجيش، توقع "الحلفاوي" من هو حارس الأهلي في المباراة المقبلة ضد فريق بيراميدز، في الدوري الممتاز.

وكتب أحد رواد موقع "إكس" سؤالًا لـ "الحلفاوي": "تفتكر حضرتك إن شوبير هيلعب مباراة بيراميدز يوم الجمعة ولا برضه الشناوى هو اللي هيلعب"، ليرد عليه: "غالبا هيلعب بالشناوي".

تقام مباراة الأهلى وبيراميدز المؤجلة من الجولة الـ14 يوم الجمعة 12 يوليو الجاري، على ملعب الدفاع الجوي.

اقرأ أيضا..

أول تعليق من شقيق شيرين بعد أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب

رضوى الشربيني لـ حسام حبيب: "بأي صفة وجودك مع شيربن بعد انفصالكم فنيا وخطوبتها"