رضوى الشربيني توجه رسالة إلى شيرين بعد أزمتها الأخيرة مع حسام حبيب.. ماذا قالت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

وجهت الإعلامية رضوي الشربيني، رسالة إلى المطربة شيرين، بعد المشاجرة الأخيرة التي وقعت ضد المطرب حسام حبيب.

وتحدثت "الشربيني" من خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: "يارب حد ينقذ شيرين، شيرين محتاجة تتعالج وحد يقف جنبها وكلام السوشيال ميديا مش هيعمل حاجة ليها، شيرين محتاجة تتعالج نفسيًا عشان المنظر اللي شفناه يقطع القلب، سواء متفقين معاها او مش متفقين معاها".

وجهت "رضوى" حديثها إلى شيرين، وقالت: "أرجوكي أرجعي، أنا معنديش حاجة اقولها لك معندناش حاجة غير ندعي، إنتي الوحيدة اللي تعرفي ترجعي نفسك لنفسك تاني.. ربنا يصلح الحال".

وطلبت رضوى، من حسام حبيب الابتعاد عن شيرين، بسبب أن الأخيرة بهذا الجنون، مرادفة: "طالما شيرين بهدلتك كده وراحت بطحت نفسها عشان تلبسك مصيبة وأنت معملتش حاجة وخايف أوي على بنتها، أبعد عن شيرين التوكسيك وكفايا بقى وسيبها لأهلها يعالجوها وخليها ترجع تقف على رجلها وتقف تاني قدام جمهورها".





وكانت المطربة شيرين عبدالوهاب حررت السبت الماضي، محضرًا ضد طليقها الفنان حسام حبيب، في قسم شرطة التجمع الخامس، اتهمته خلاله بالتعدي عليها بالضرب المبرح.

وأكدت المطربة، تعرضها للضرب والتعذيب على يد طليقها الفنان حسام حبيب، وإصابتها بجرح في الرأس استدعى الخياطة بـ 3 غرز.

وقررت النيابة العامة في القاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الفنان حسام حبيب، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه، على ذمة التحقيقات.

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