"كلاسيكيات" يقدم أغاني بطريقة أكابيلا احتفالا بافتتاح مركز دعم الخدمات الفنية بشركة چيميناي أفريقيا بالصعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- علاء حجاج ومنى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

شارك فريق كلاسيكيات المتخصص في تقديم الاغاني بطريقة الأكابيلا (أغاني بالأصوات البشرية بدون استخدام آلات موسيقية)، في حفل افتتاح مركز دعم الخدمات الفنية والثقافية بشركة چيميناي أفريقيا بالصعيد، والذي أقيم مساء اليوم الاثنين ٨ يوليو بأحد فنادق القاهرة.

وحكت داليا إيهاب يونس قائدة فريق كلاسيكيات، كيف تكون الفريق ورحلتها معهم، وقدموا أغاني: من حبي فيك يا جاري، مش كل الكلام له صوت، آه يالالي.

المركز يُقام بالشراكة بين شركة چيميناي أفريقيا وبرنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتم خلال الحفل إعلان الشراكة وإطلاق الأنشطة الخاصة بفتح مكتب لشركة جيميناي أفريقيا في الصعيد في محافظة الأقصر.

يهدف المكتب لتقديم دعم لأصحاب الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في المجلات الإبداعية المختلفة في الصعيد، بداية من بني سويف وصولا لأسوان (بني سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان).

يهتم المكتب بتقديم الدعم الفنانين والموهوبين في محافظات الصعيد ومساعدتهم على خلق طرق للاستدامة الاقتصادية من خلال فنهم ومواهبهم.

شهد الحفل حضور: أنسي نجيب ساويرس - شريك مؤسس وعضو منتدب شركة اتش أو إف كابيتال، المهندس عدلي توما - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، يمنى مصطفى - مدير برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويشهد الحفل فقرات يقدمها شباب من الفرق التي تم دعمها من قبل، وتكريم لفريق بانوراما برشا على فيلم رفعت عيني للسما الذي فاز بجائزة العين الذهبية كأفضل فيلم تسجيلي من مهرجان كان السينمائي بدورته الأخيرة، إخراج أيمن الأمير وندى رياض.