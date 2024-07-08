شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة: العلمين فاجأتني بجمالها ومتحمس للغناء بالمهرجان والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفنان حمزة نمرة للمشاركة في فعاليات مهرجان العلمين الموسيقي، بحفل جماهيري ضخم مساء الجمعة 16 أغسطس.

وقال حمزة ”الخليج 365”: "متحمس كثيرًا للمشاركة في الموسم الثاني من مهرجان العلمين بحفل كبير يشملني وفرقة مسار إجباري والفنانة الجزائرية سعاد ماسي، مؤكدًا أن الحفل سيحمل العديد من المفاجآت الغنائية التي حضرها خصيصًا للعلمين، داعيًا جمهوره لمشاركته تلك اللحظة في مدينة العلمين الجديدة.

كما عبر حمزة نمرة عن إعجابه الشديد بمدينة العلمين الجديدة وتصميمها وأجوائها، قائلاً: زرت العلمين مع عائلتي بالسيارة وتفاجأت بزحام زائريها حيث كنت أظن أنها ما زالت مدينة جديدة قيد الإنشاء، موضحًا أن أجواءها سحرته بقوله "جو العلمين ذكرني بأجواء المعمورة والعجمي في الإسكندرية زمان، حيث الحميمية والراحة والاستجمام".

وينشغل حمزة نمرة حاليًا في تحضيرات جولة حفلاته الغنائية في العالم العربي التي بدأها من المغرب بحفل افتتاح مهرجان تيميتار للموسيقى الأمازيغية والعالمية، ويشد الرحال من بعدها إلى الأردن للمشاركة في مهرجان جرش بجانب مشاركته في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس، إضافة إلى عودته لمصر بحفل مهرجان العلمين.