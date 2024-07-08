شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحى لـ دنيا سمير غانم ضمن فعاليات نبتة للأطفال فى مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الموقع الرسمي لمهرجان العلمين عن عرض مسرحي تقدمه النجمة دنيا سمير غانم ضمن فعاليات مهرجان نبتة الخاص بالأطفال، والذى سيقام على هامش العروض والفعاليات التي تخص الطفل.

يفتتح الحفلات الموسيقية والغنائية في مهرجان العلمين، الكينج محمد منير يوم 12 يوليو، فيما يضم البرنامج كاظم الساهر يوم 18 يوليو، كما يقدم تامر حسني حفلاً غنائيًا يوم 26 يوليو، أما أمير الغناء العربي هاني شاكر فيقدم حفله يوم 1 أغسطس ورامي جمال يوم 2 أغسطس.

فيما يقدم الموسيقار عمر خيرت حفله يوم 2 أغسطس، بينما يُحيي عمرو دياب حفله يوم 9 أغسطس، بينما يُحيي حمزة نمرة حفله يوم 16 أغسطس، فيما يُحيي مسار إجباري حفله يوم 16 أغسطس، كما تُحيي سعاد ماسي حفلها يوم 16 أغسطس، أما فريق كايروكي فيقدم حفله يوم 23 أغسطس، بينما يختتم ويجز مهرجان العلمين بحفله يوم 30 أغسطس المقبل.

وقرر مهرجان العلمين أن يُطلق نسخته الثانية بشعار "العالم علمين" رافعًا علم فلسطين بجانب العلم المصري، على البوستر الخاص بالمهرجان، كما قرر تخصيص 60% من أرباح النسخة الثانية من المهرجان لدعم أهلنا في فلسطين، وهذا يعنى أن كل عائلة مصرية أو عربية تشارك في أنشطة وفعاليات المهرجان، ستقوم بدعم فلسطين.

ويشهد مهرجان العلمين فى دورته الثانية، عددًا من الفعاليات الفنية والرياضية وغيرها، حيث يضم المهرجان تحت مظلته مهرجانا للموسيقى والغناء ومهرجانا للطعام ومهرجانا للرياضة، إضافة إلى مهرجان نبته للطفل.