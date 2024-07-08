يسرا تحتفل بنجاح مسرحية “ملك والشاطر”.. وهذا ما كشفته عن الكواليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت الفنانة يسرا بياناً صحافياً عبّرت من خلاله عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققته مسرحية “ملك والشاطر”، التي قدّمتها أخيراً في “موسم الرياض” بمشاركة النجم أحمد عز، والتي رفعت شعار “كامل العدد” طوال أيام عرضها، وسط تفاعل قوي من الجمهور مع المسرحية التي أعادت يسرا الى المسرح بعد سنوات من الغياب.

وأكدت يسرا في بيانها أن الجمهور استقبلها بحفاوة، وعن مسرحية “ملك والشاطر”، أوضحت أن الكواليس كانت رائعة ومليئة بالتناغم والمحبة بين فريق العمل، خاصة بينها وبين النجم أحمد عز، والمخرج والمؤلف محمد المحمدي، وباقي الممثلين الذين أصبحوا بمثابة أسرة واحدة.

وشارك يسرا وأحمد عز في بطولة مسرحية “ملك والشاطر” كلٌ من: شيماء سيف، مصطفى غريب، سيد رجب وعدد كبير من النجوم.

ورغم النجاح الذي حققته المسرحية، أكدت يسرا في تصريحات أن هذه المسرحية ربما تكون الأخيرة لها.