باسم سمرة يؤجّل عرض مسلسله.. فما علاقة ابنته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أجّل الفنان باسم سمرة عرض مسلسله الجديد “زمالك بولاق” بشكلٍ مفاجئ بسبب ابنته التي تعرّضت لأزمة صحية طارئة، وهو ما اضطره للاعتذار عن التصوير والبقاء بجانب ابنته.

وكان باسم سمرة قد أعلن عن تعرّض ابنته لوعكة صحية طارئة خلال الساعات القليلة الماضية، وأنه اضطر للبقاء بجانبها حتى تتعافى، وأنه طلب تأجيل تصوير ما تبقّى من مشاهده في أحدث مسلسلاته “زمالك بولاق” أسبوعاً، ولهذا قررت الشركة المنتجة للعمل بدء عرض أولى حلقاته مطلع الأسبوع، لكن مرض ابنته واعتذاره عن التصوير، دفعا الشركة إلى تأجيل عرض المسلسل وانتظار أن يستأنف سمرة التصوير.

ويضم مسلسل “زمالك بولاق” كلًا من النجوم: خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين، عبير صبري، وانتصار، وهو ينتمي الى مسلسلات الـ15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار “لايت كوميدي”، وهو من تأليف إسلام شتا وإخراج أسامة عمر.

وكان آخر أعمال باسم سمرة الفنية، مشاركته في بطولة مسلسل “العتاولة” الذي عُرض في رمضان الماضي مع كلٍ من: أحمد السقا وطارق لطفي وزينة ومي كساب ومصطفى أبو سريع وصلاح عبدالله وغيرهم من النجوم.