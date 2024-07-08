ياسمين رئيس توقف تصوير مسلسل “جودر”.. ما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة ياسمين رئيس إطالة إجازة شهر العسل مع زوجها رجل الأعمال أحمد عبد العزيز في إحدى مدن الساحل الشمالي، حيث تحرص دائماً على نشر مقاطع مصوّرة تظهر فيها بملابس البحر ومن دون مكياج.

وأفادت بعض المصادر أن تصوير الجزء الثاني من مسلسل “جودر” قد توقف حالياً بسبب مد ياسمين لفترة إجازة شهر العسل، رغم أنه لم يتبقَّ على انتهاء تصوير دورها فيه إلا أيام قليلة.

وكانت ياسمين رئيس قد قطعت إجازة شهر العسل في بدايتها لتعود إلى تصوير المسلسل، إلا أنها طلبت مد الإجازة بعد يومين فقط من التصوير، ولا تزال تستمتع بإجازتها.

وأوشك صنّاع مسلسل “جودر” على الانتهاء من تصويره، وخلال أيام سيكون جاهزاً للعرض في الصيف الجاري، حيث لم تحدد الشركة المنتجة للمسلسل موعداً نهائياً لعرضه، وإن كان هناك اتجاه لمشاركته ضمن سباق دراما رمضان المقبل.