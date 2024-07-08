أمير كرارة يستعيد ذكريات شخصية “المنسي” في ذكرى رحيله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث الفنان أمير كرارة عن كواليس شخصية الشهيد “أحمد المنسي”، التي قدّمها في الجزء الأول من مسلسل “الاختيار”، وذلك بالتزامن مع ذكرى رحيله.

وقال كرارة في تصريحات صحفية: “هو قائد عظيم كان لي الشرف أن أقدّم شخصيته في مسلسل “الاختيار”، وحتى الآن بعض الناس الذين ألتقي بهم في الشارع ينادونني باسمه”. وتابع: “دائماً نتذكر سيرته الطيبة وأنا تعلّمت الكثير منه بعدما خضت في تفاصيل شخصيته أثناء التحضيرات وقابلت أفراد أسرته، ونحن لن ننساه أبداً، وندعو له بالرحمة والمغفرة”.

وعن جديد أعماله الفنية، قال كرارة إنه يواصل في الفترة الحالية التحضير لفيلم كوميدي جديد من تأليف وإخراج أحمد الجندي، ومن المقرر أن البدء بتصويره قريباً.

يُذكر أن أمير كرارة قدّم في موسم رمضان الماضي، مسلسل “بيت الرفاعي”، وهو مكوّن من 30 حلقة، وشاركه في البطولة كلٌ من: أحمد رزق، ميرنا جميل، سيد رجب، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، عايدة رياض، تامر نبيل، وأحمد فؤاد سليم، وهو من تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.