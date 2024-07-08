بعد عمرو دياب.. محمد رمضان يصفع شاباً حاول تصويره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر لمشادة كلامية بين الفنان محمد رمضان وشاب أثناء تجوله في أحد شوارع الساحل الشمالي وسط عدد كبير من جمهوره، وتطورت المشادة الى صفع رمضان للشاب، ما أعاد إلى أذهان رواد مواقع التواصل الاجتماعي أزمة الفنان عمرو دياب عندما صفع شاباً أراد التقاط صورة معه.

وظهر الشاب في الفيديو وهو يحاول التقاط صور لرمضان، مما أثار غضب الأخير فتوّجه إليه وأمسك بيده وطلب منه إخراج هاتفه المحمول من جيبه بالقوة، وهو يقول: “طلّع الموبايل… طلع الموبايل”، فردّ الشاب عليه قائلاً: “حاضر هاجيبه… حاضر هاجيبه”.

إلا أن رمضان صعّد المشكلة وصفع الشاب، وهو ما دفع أحد الملتفّين حول رمضان لاحتواء غضب الشاب وتهدئته، بعدما حاول رد الصفعة لرمضان.

يُذكر أن محمد رمضان طرح خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة “بمزاجي” على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات “يوتيوب” بعد أغنيته الأخيرة “مفيش كده”… ونشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” برومو الأغنية وقد ظهر فيه على هيئة صور كرتونية، وبجانبه عدد من الأشخاص.