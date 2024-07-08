“خلخال” أحمد سعد يضعه في مرمى الانتقادات.. جمهوره في حالة صدمة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد سعد من خلال حسابه الخاص في”إنستغرام” صورة من إحدى رحلاته البحرية ظهر فيها وهو يجلس على متن مركب، أثناء تواجده في مدينة كان بفرنسا.

وشنّ متابعو سعد هجوماً حاداً عليه بعد اكتشافهم أنه ظهر في الصورة وهو يضع خلخالاً في قدمه اليسرى، فانتقدوه بقسوة، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها سعد الجدل، فقد طاولته انتقادات كثيرة أخيراً بسبب ارتدائه قميصاً شَبَكياً شفّافاً، ووضعه حلقاً في أذنيه، قبل أن يظهر اليوم بخلخال في قدمه.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يُحيي أحمد سعد والنجم العالمي جيسون ديرولو حفلاً غنائياً ضخماً في الساحل الشمالي، الجمعة 12 تموز (يوليو) الجاري، ومن المتوقع أن يتضمن الحفل عدداً من المفاجآت ويشهد حضوراً جماهيرياً كثيفاً.

يُذكر أن أحمد سعد يخوض حالياً تجربة تقديم البرامج، من خلال برنامج يحمل اسم “بيت السعد”، ويقدّمه مع شقيقه عمرو على شاشة قناة mbc 1 وmbc مصر، حيث يستضيفان فيه نجوماً من مصر والوطن العربي.