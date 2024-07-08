ما مصير حفلات شيرين عبد الوهاب بعد أزماتها الأخيرة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دفعت الأزمات الأخيرة التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب مع طليقها الفنان حسام حبيب الجمهور الى السؤال عن مصير الحفلات التي ستحييها في الفترة المقبلة، وأولها حفلها في لبنان المقرر إقامته في 20 تموز (يوليو) الجاري.

وتضاربت الأخبار في عدد من التصريحات بين تأكيد إقامة الحفلات في لبنان وإسطنبول في موعدها المحدّد، وكشفت أخبار أخرى نية شيرين الاعتذار عن إقامة أي حفلات خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي صدم جمهورها في لبنان، والذي كان يتشوّق لرؤيتها في الحفل.

وكانت شيرين قد اعتذرت عن عدم مشاركتها في الحفل الغنائي الذي كان مقرراً إقامته في مدينة دبي بدولة الإمارات، بالاشتراك مع الفنان حسين الجسمي، في 21 حزيران (يونيو) الماضي، ضمن سلسلة حفلات عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب سفرها في رحلة استشفائية.

وأعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش، المحامي الخاص بشيرين في تصريحات صحافية، أن هذا الإلغاء جاء بالاتفاق مع الجهة المنظّمة للحفل، مشيراً إلى أن شيرين كانت قد انتهت أخيراً من تسجيل أغنية جديدة درامية جديدة ستطرحها خلال الأيام المقبلة، وقد تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية “الدهب”، وهم: الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزّع الموسيقي توما.