آمال ماهر تصل السعودية استعداداً لحفلي أبها والطائف

ياسر رشاد - القاهرة - حرص عدد من جمهور الفنانة آمال ماهر، علي استقبالها فور وصولها إلى المطار بالمملكة العربية السعودية، وقام منظم الحفل بتقديم باقة من الورود لها.

ومن المنتظر أن تبدأ آمال ماهر بروفات حفلها بعد قليل استعداد لإحياء حفلين بمدينة أبها والطائف مع الفنان فؤاد عبد الواحد.

وتلتقي آمال ماهر بجمهورها في الحفل الأول بالطائف يوم الخميس 11 يوليو الجاري ويقام الحفل الثاني بمدينة أبها مساء الجمعة 12 يوليو.

مهرجان قرطاج

وتلتقي آمال ماهر جمهورها في فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ 50، وذلك في العاشر من أغسطس على أحد مسارح المهرجان الكبرى، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

وكانت آخر حفلات آمال ماهر في الكويت خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث أطلت على جمهورها بفستان أسود لامع وقدمت رائعة ألف ليلة وليلة لكوكب الشرق أم كلثوم وسط إنصات ساحر من الجمهور لوصلتها الطربية.

بجانب تقديم عدد من أغنياتها الخاصة على وجه التحديد الخليجية منها “من السنة للسنة، لوكان بخاطري، غاب، اللي قادرة، اتقي ربنا فيّ، وغيرها"، وسط تصفيق حار من الحضور وهتافات بإسمها وكلمات الإعجاب التي ملأت أرجاء المسرح.

كما استمر حفلها في جدة، لما يقرب من 3 ساعات، قدمت فيها باقة غنائية متنوعة من أغانيها الخاصة “اتقي ربنا فيً، اللي قادرة، ياعيني عليكي ياطيبة، قالوا بالكتير”، بجانب مجموعة من الأغاني الطربية لكوكب الشرق أم كلثوم والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ".

وأتي حفل آمال ماهر في جدة بعد نجاح حفلها بالقاهرة، الذي أقيم على أحد مسارح منطقة التجمع الخامس.

وشهد الحفل حيوية غنائية لآمال ماهر وتقديم مجموعة كبيرة من أغانيها بين القديم والجديد تحديدًا من أحدث ألبوماتها “أنا كويسة” الذي طرح العام الماضي عبر يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

ورفع حفل آمال ماهر لافتة كامل العدد مع تفاعل وهتافات الحضور التي أشعلت الحماس في الحفل، وتحدثت آمال لجمهورها قائلة “وحشتوني وهغنيلكم كل الأغاني اللي بتحبوها”.

قدمت آمال ماهر عدد من أغانيها الرومانسية ، أبرزها “أنا الحب، بعشق الغنا”، بجانب “اللي قادرة، أنا برضو الأصل، صحبة عمري”، مع الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فياض.

وكانت آخر الحفلات لآمال ماهر في مصر، خلال مشاركتها في ليالي مهرجان العلمين الكبرى في يوليو 2022، وشهد حضورًا كامل العدد، حيث كان يمثل عودة منتظرة لآمال ماهر بعد شائعات اجتماعية وصحية لاحقتها أثرت على ظهورها الفني.

كما شاركت في سهرة “ليالي سعودية مصرية” التي شارك فيها الكينج محمد منير والفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان ماجد المهندس، حضرها وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، رئيس الأوبرا السابق د. خالد داغر، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والرياضة، وأقيم الحفل على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

على الصعيد الغنائي طرحت آمال ماهر “ميني ألبوم ” حمل عنوان “أنا كويسة”، ضم 5 أغاني “أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان”، وحقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى.