دقيقة تشويقية للحلقة الخامسة من الموسم الثانى لـ House of the Dragon

القاهرة - سامية سيد - وإلى جانبهم سيكون هناك أربع بيضات تنين، ثلاثة منها لها تصميمات مشابهة لبيض تنين دينيريس في السلسلة الأصلية.

في حديثها مع Mashable، كشفت باتيل أن بيض التنين الذي شوهد في الحلقة الثالثة من الموسم الثاني من House of the Dragon هو في الواقع بيض دينيريس.

وصرحت باتيل قائلة: "نظرًا لأن ثلاثة من البيضات الأربع التي تذهب إلى الوادي ستصل في النهاية إلى دينيريس في سلسلة Game of Thrones، فلن يحدث لهم أي شيء غير مرغوب فيه خلال الحرب الأهلية القادمة في House of the Dragon، بالإضافة لبيضة رابعة، حيث لم يكشف الموسم الثاني من House of the Dragon بعد عن سبب انضمام هذه البيضة الإضافية إلى البقية، وبالتأكيد لن أكشف عن أمرها الآن.