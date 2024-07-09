الصاوي وعمرو عبد الجليل يحتفلان بتصوير المصيف في الهرم

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل الفنان عمرو عبد الجليل والفنان خالد الصاوي ببدء تصوير فيلمهم الجديد المصيف في احتفالية كبري غدا الأربعاء ١٠ يوليو بإحدي مناطق التصوير بمنطقة الصليبة بالهرم بحضور نخبة من نجوم السينما المصرية.

ويقوم أبطال الفيلم بالاحتفال بتقطيع التورتة التي تحمل اسم الفيلم وإجراء لقاءات صحفية وتليفزيونية لنجوم الفيلم .

أبطال الفيلم

فيلم المصيف بطولة النجم عمرو عبد الجليل والنجم خالد الصاوي والنجمة نسرين طافش والنجم نبيل عيسى، إلى جانب أحمد ماجد وبسنت السبقي وعمرو العمروسي ومحمد العمروسي والنجم حجاج عبد العظيم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب وضيوف الشرف .

وتم تجهيز موقع التصوير بكافة المعدات والتقنيات الحديثة لضمان تقديم عمل فني مميز، والفيلم َمن تأليف وإخراج سليم العدوي، وإنتاج عادل أبو النصر(شركة اكسليفون فيلم)، المنتج الفني الكبير عوض ماهر .

وأكد المخرج سليم العدوي أن قصة الفيلم مميزة ومشوقة وستجذب الجمهور، كما أعرب النجوم عن حماسهم للمشاركة في هذا العمل وبدء تصويره.

أرشيف الفنانين

وقال الفنان خالد الصاوي في وقت سابق إنه تحمس للمشاركة في مشروع توثيق أرشيف الفنانين باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوثيق أرشيفه الفني الممتد على مدار ٣٥ عاما.

وأكد خالد الصاوي، على أن العالم كله يسعى للتقدم إلى الأمام، والتفاعل مع التكنولوجيا متواجد منذ سنوات وهو أمر ضروري.

وأوضح خالد الصاوي أن حياة الفنانين معتمدة على الصور والفيديوهات وتوثيق أرشيفهم الفني، وكيف تم استقبال أعمالهم من قبل الجمهور والنقاد.

واستطرد قائلا:"من يوم ما طلعت بقالي ٣٥ سنة بشتغل ممثل وبحتفظ بكل الجرائد والمجلات وشرائط عفا عليها الزمن".

وأشار إلى أنه كان يحاول أرشفة عمله باستخدام التكنولوجيا لكن مشروع الرقمنة والذكاء الاصطناعي يخدم هذا الهدف بشكل جيد.

تعاقد عدد من الفنانين والنجوم على فكرة مشروع مبتكرة لتجديد أرشيفهم الفني والحفاظ على ذكريات مشوارهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

واتفق عدد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، بسمة أحمد زاهر، شيري عادل وغيرهم مع شركة لرقمنة أرشيفهم الفني بطريقة حديثة.

يستهدف هذا المشروع الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

صدفة

يذكر أن الفنان خالد الصاوي، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2024 من خلال مسلسل صدفة، وشاركته البطولة الفنانة ريهام حجاج، عصام السقا، سلوى خطاب ومجموعة من النجوم الشباب .

يشار الى ان مسلسل "صدفة" بطولة النجمة ريهام حجاج، والنجم خالد الصاوى، ميار الغيطى، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد آخر من الفنانين.

يلعب الفنان خالد الصاوى في مسلسل صدفة شخصية مصفف شعر شهير يتعرف على ريهام حجاج عن طريق الصدفة وتحدث بينهم العديد من المفارقات التي تقلب الأحداث رأسا على عقب.

وقت إضافي

كما عرض له آخيرًا في السينمات فيلم "وقت إضافي" وهو فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، اخراج أسامة عمر ، وانتاج فيلم كرافت ، وبطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.

وتدور أحداث فيلم وقت إضافي في قالب تشويقي حول ثلاثة نصابين يجتمعون في منتجع صحي للأثرياء، وهناك تتوالى المفاجآت.