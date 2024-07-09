ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر والعالم، خلال الساعات الماضية وعودتها للتريند مرة أخرى، أحدث ظهور للمطربة شيرين عبد الوهاب عقب أزمتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب.

تفاصيل نقل شيرين للمستشفى .. ماذا حدث بينها وبين حسام حبيب داخل الاستديو ؟

وفي التفاصيل الكاملة لنقلها إلى أحد المستشفيات الشهيرة بالتجمع الخامس لتلقي العلاج، ومحاولة السيطرة على الحالة النفسية التي تمر بها، وأزمة الدخول في اكتئاب.

وقال مصدر مقرب من شيرين إن هناك الكثير من النجوم وأصدقاء شيرين، رافقوها، في الساعات الماضية، لمحاولة الاطمئنان على صحتها بعد واقعة ضرب حسام حبيب لها، كما انتشر في الأيام الماضية.

وبالأمس ظهرت شيرين بشكل صادم وهر ملطخة بالدماء وبجرح عميق ورأس مفتوح عقب أن انهال عليها طليقها بالضرب المبرح لمدة ساعة كاملة فجر أمس السبت، والتي قابلت شيرين هذا الاعتداء بتحرير محضر ضده لأخذ حقها.

التقرير الطبي لـ شيرين عبد الوهاب

وكشف التقرير الطبي لمطربة “شيرين عبد الوهاب ”، عقب الضرب المبرح الذي وجهه لها حسام حبيب تفاصيل الإصابات التي تعرضت لها بعد اتهامها للمطرب حسام حبيب بالتعدي عليها وضربها.

في هذا السياق كشف التقرير، أن المطربة شيرين عبد الوهاب مصابة بكدمة في العين اليمنى وجرح سطحي في الأنف وجرح قطعي في الرأس بطول 3 سم، وخدوش بالساعد الأيسر وجروح سطحية.

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حررت محضرا بقسم الشرطة تتهم خلاله طليقها حسام حبيب بالتعدي عليها، وإصابتها داخل ستوديو بالتجمع.

وعلى جانب آخر، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال حسام حبيب في القضية، وواجهته بتهمة الاعتداء شيرين عبد الوهاب تكسيره ستوديو بالتجمع، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيل حبيب، بضمان مالي على ذمة التحقيق.

رضوى الشربينى توجه رسالة شديدة اللهجة لحسام حبيب

ومن جانبها قالت الإعلامية رضوى الشربيني، إنها تابعت المشاجرة الأخيرة التي وقعت بين المطربة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب، وقامت بالتعليق على الواقعة من خلال تدوينة لها عبر موقع التغريدات X، ولكنها شعرت بالندم بعدها خاصة مع قرارها بعدم التدخل فى شئونهم وان تكتفي بمتابعة ما يحدث من تطورات فقط.

وأضافت الإعلامية رضوى الشربيني، من خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها تابعت تساؤلات المطرب حسام حبيب عن أموال شيرين عبدالوهاب وأنه لم يقم بالنصب عليها وأنه أنقذ ابنتها منها، مشددة على أنها بصفتها واحدة من الجمهور لها الحق فى توجيه الأسئلة له أيضا، قائلة :" بأى صفة بتتكلم عن شيرين .. لا انت جوزها ولا خطيبها ولا اخوها ولا ابوها ولا انت حد .. فأنت بأنهي صفة بتحوش بين شيرين وبنتها ؟!".



وتابعت قائلة :"اومال قفشت على اخوها ليه لما راح أنقذها ودخلها المستشفي على الأقل اخوها لما دخلها المستشفي مشوفناش وشها فيه دم ولا عينها مورمة؟! .. فإذا كنت انت مدي نفسك المبرر فأخوها أولي بيها".

واستطردت الإعلامية رضوي الشربينى خلال البث المباشر، مستنكرة صفة وجود المطرب حسام حبيب معها فى الاستديو أو بجانبها، خاصة بعد المقطع الصوتي الذي قام بنشره ينهىء خلاله المطربة شيرين عبد الوهاب بخطبتها وأنه سيقدم لها أغنية جديدة بهذه المناسبة، متسائلة :" انت وكلت نفسك المتحدث الرسمي ليها بصفتك ايه وفين خطيبها من الوضع دة ولا مفيش خطيبها اصلا".

وتابعت قائلة :" الفويسات بيتم تسريبها من تليفونك وانت مش عارف، وشيرين هى اللى بطحت نفسها وانت مالكش لي صلة، انت الملاك الحارس فى حياة شيرين وهى الشيطان ؟!، مشيرة إلى أن العلاقة التي تجمعهما لا يمت للحب بصلة لأن الحب إذا تعلق بالتنازلات يتحول إلى مصلحة.

وتابعت الإعلامية رضوى الشربيني، تساؤلات عن كيفية تدبير حسام حبيب، أمور حياته المادية والمعيشية منذ 5 سنوات بعد زواجه من المطربة شيرين عبدالوهاب؛ لاسيما وأنه لا يقدم أعمال غنائية جديدة الجمهور أو حفلات سواء داخل مصر أو خارجها، وتسبب فى خسارة شيرين عبد الوهاب لأمها وعائلتها وتوشك على خسارة بناتها، بالإضافة لعملها مع شركة روتانا بعقد مجزي للغاية، فضلا عن تأجيل عدد كبير من حفلاتها.

واستنكرت رضوى الشربيني، ما قام حسام حبيب من تصوير لشيرين عبدالوهاب داخل الاستديو وهى فى حالة انهيار، قائلة :" انت بتصورها ليه احتياطى يعنى ؟!، ناوي على ايه اكتر من كدة الست خلصت ".