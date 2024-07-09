دنيا سمير غانم تقدم عرض مسرحي للأطفال بمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الموقع الرسمي لمهرجان العلمين عن عرض مسرحي جديد للأطفال بطولة النجمة دنيا سمير غانم ضمن فعاليات مهرجان نبتة للأطفال يوم 11 يوليو ، والذى سيقام على هامش العروض والفعاليات التي تعقد هذا العام.

روكي الغلابة

وتعيش الفنانة دنيا سمير غانم، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بسبب فيلمها الجديد "روكي الغلابة" للمخرج أحمد الجندي.

ويعتبر فيلم "روكي الغلابة"، بمثابة عودة للنجمة دنيا سمير غانم في السينما بعد غياب عامين، حيث إن آخر ما قدمته فيلم "تسليم أهالي" عام 2022 وشاركها البطولة الفنان هشام ماجد.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم "روكي الغلابة" في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم، خلاله شخصية البودي الجارد الخاص للفنان محمد ممدوح ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال روكي الغلابة

ويشارك فيلم "روكي الغلابة"، بجانب دنيا سمير غانم، كل من: "بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد ممدوح الشهير بـ"تايسون"، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي"، وتشارك كايلا رامى رضوان ابنة دنيا في العمل، وتجسد شخصيتها في الطفولة.

وكانت دنيا قد بدأت التصوير بعد إجازة عيد الفطر لكن توقف التصوير لارتباط بطل الفيلم محمد ممدوح بتصوير مشاهده في فيلم "أولاد رزق".

وروجت الفنانة دنيا سمير غانم لفيلمها الجديد "روكي الغلابة"، وشاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي "انستجرام"، صورة لها من كواليس العمل، وظهرت داخل حلبة الملاكمة، وهي ترتدي أزياء الملاكمة أيضًا، وعلقت على الصورة قائلة: "فيلم روكي الغلابة صيف 2024 إن شاء الله".

وحرص الإعلامي رامي رضوان، على تهنئة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم على فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، المقرر عرضه في السينمات صيف عام 2024.

ونشر "رضوان"، صورة لزوجته دنيا من كواليس تصوير فيلم "روكي الغلابة"، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، وكتب: "مبروك حبيبتي وياريت نفصل تماما ما بين روكي في اللوكيشن ودنيا في البيت مبروك يا حلويين.. هتكسروووا الدنيا بإذن الله".

وآخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم في السينما فيلم "تسليم أهالي" مع النجم هشام ماجد، وعرض عام 2022، وشارك في بطولة العمل كل من: "دلال عبد العزيز، بيومى فؤاد، عبد الله مشرف وآخرين، إخراج خالد الحلفاوى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وخلال حفل زفاف والده على والدتها، يكتشف خليل وزاهية سرًا خطيرًا يقلب حياتهما رأسًا على عقب خلال رحلة مليئة بالمفارقات غير المتوقعة.