صاحب واقعة صفع محمد رمضان": قلتله "محمد حمضان" بهزار وحقي رجع بعد ما ضربته بالقلم

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت واقعة صفع الفنان محمد رمضان لأحد الشباب أثناء مشاجرة دارت بينهما في قرية مراسي بالساحل الشمالي، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

صاحب واقعة صفع محمد رمضان..حقي رجع بعد ما ضربته بالقلم

حيث قال كريم شلبي،الذي يبلغ من العمر 17 ربيعا، وصاحب واقعة صفع الفنان محمد رمضان بعد مشاجرة دارت بينهما في قرية مراسي بالساحل الشمالي ، بعد قيام صاحب واقعة الصفع بالمزاح مع محمد رمضان بقوله يا محمد حمضان الأمر الذى أثار غضب الأخير وصفعه بالقلم .

صاحب واقعة صفع محمد رمضان

وحول تبادل الصفع بالقلم ؛ قال كريم شلبي “الواقعة تمت الساعة 1 صباحا في قرية مراسي، الموضوع بدأ بأني كنت حابب أهزر وبقوله يا محمد حمضان لاقيته خد الكاب بتاعي وقالي اسمك إيه؟ روحت أطلع الموبايل وأصور معاه فيديو من باب الهزار وأنا بقول محمد حمضان، وتفاجأت أنه عايز يمسك الموبايل اللي كان في ضهري، وضربني بالقلم قمت ضربه في نفس اللحظة”.

وواصل شلبي: مخفتش أضرب محمد رمضان بالقلم عشان كنت لازم آخد حقي، وحصل مشاجرة بعدها والناس بعدتنا عن بعض وبعدين روحت مكتب الأمن وهما اللي سلموني الموبايل بعد ما كنت صورت فيديو بالواقعة، وأنا مش عايز تعويض، والمشكلة اتحلت.

وتجاهل محمد رمضان مؤخرًا، أزمة تبادل الصفع بينه وبين شاب من معجبيه وانفعاله عليه، بالساحل الشمالي، حيث نشر رمضان، مقطع فيديو وهو وسط جمهوره في الساحل الشمالي عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ويعتبر هذا أول رد فعل منه على خناقته مع المعجب.

والقصة بدأت عندما قال الشاب لمحمد رمضان محمد حمضان، وهو الأمر الذي أزعج رمضان وجعله يغضب ويثور على الشاب ويطلب منه أن يحذف الصورة، وحينما رفض الشاب حاول رمضان أن يأخذ منه هاتفه لكن الشاب قاومه، وهنا انفعل رمضان على الشاب وصفعه، وفي لحظتها رد الشاب لـ رمضان الصفعة أمام الجميع.

وتدخل الأمن في المكان مع محاولة المحيطين التدخل بينهما لتهدئة الموقف وإنهاء المشاجرة، خاصة حينما تصاعدت الأزمة ورد له الشاب الصفعة في لحظتها أمام الجميع.