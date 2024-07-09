بعد أزمة صفع شاب.. محمد رمضان ينشر فيديو مع ابنتي دنيا سمير غانم وكريم السبكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومحبيه مقطع فيديو، يجمعه بأبناء أصدقائه الفنانون، أثناء استمتاعهم بإجازة الصيف في الساحل الشمالي.

ونشر "رمضان"، الفيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلق: "مع جيراني حبايبي ولاد حبايبي .. بنت دنيا سمير غانم و رامي رضوان وبنت كريم السبكي وأولاد خالد السبكي".

وتصدر النجم محمد رمضان قوائم تريند مواقع التواصل، بعد انتشار مقطع فيديو مشاجرته مع شاب، خلال تواجده في الساحل الشمالي، وتبادلهما الصفع.

محمد رمضان، ظهر في مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أثناء محاولته الحصول على هاتف الشاب، وبعد عدة محاولات تطور الأمر إلى توجيه صفعة من رمضان للشاب، وسط محاولات المتواجدين فض الاشتباك، ليرد الشاب الصفعة بمثلها.

أطلق محمد رمضان، مؤخرا أغنية بعنوان "بمزاجي"، وشارك في إحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب.

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