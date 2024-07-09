مي عمر تنشر صورًا أمام برج "إيفل".. ومحمد سامي: "أنا الرجل الأكثر حظًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها من أمام برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.

والتقطت مي عمر، صورًا جديدة أمام برج "إيفل"، نالت إعجاب متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، ليرد عليها زوجها المخرج محمد سامي، وعلق: "أنا الرجل الأكثر حظًا على الإطلاق".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "برج باريس نور من القمر"، "الجمال الساحر"، "وبعدين في حلاوتك دى"، "يا مسكر يالي حلاوتك كل دقيقة بتزيد اكتر"، "أجمل امرأة في الكون".

وكانت آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا .

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