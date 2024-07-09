"هو الأساس".. محمد حماقى يطرح بوستر ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرح الفنان محمد حماقي، البوستر الرسمي لألبومه الجديد بعنوان "هو الأساس"، والذي من المقرر طرحه على منصات الموسيقى المختلفة يوليو الجاري.

ونشر محمد حماقي، بوستر ألبوم "هو الأساس"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "قريبا".

أحيا المطرب محمد حماقي، أحدث حفلاته الجمعة الماضية بمدينة بورسعيد.

كما أحيا حماقي حفلًا غنائيًا في أرينا استاد القاهرة يوم 30 يونيو ضمن سلسلة حفلات "ليالي مصر".

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