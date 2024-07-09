مي عمر تظهر بـ "شورت" ورنا رئيس بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رنا رئيس

شاركت الفنانة رنا رئيس، متابعيها، أحدث ظهور لها على "إنستجرام" مرتدية فستان قصير باللون الأصفر اللامع.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورًا جديدة لها من أمام برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك عبر حسابها عبر موقع "انستجرام" مرتدية "شورت" قصير.

أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها، وهي تضع "ميكاب" وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورة صيفية جريئة لها، عبر حسابها‎ بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستانا قصيرا باللون الأصفر .

حسن الرداد

شارك الفنان حسن الرداد، جمهوره، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بأحدث جلسة تصوير له من إيطاليا.

منة فضالي

خطفت الفنانة منة فضالي، أنظار متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" ظهرت بإطلالة كاجوال، أبرزت جمالها ورشاقتها.

هند صبري

تألقت الفنانة التونسية هند صبري، في أحدث ظهور لها على موقع "إنستجرام" مشاركة جمهورها إطلالتها الجديدة أثناء قضاء إجازة الصيف.

روجينا

أطلت الفنانة روجينا، على متابعيها وجمهورها عبر موقع "إنستجرام" بإطلالة كلاسيكية وعصرية من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

أحمد الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، متابعيه، أحدث ظهور له مع أصدقائه أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

هنا الزاهد

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف رفقة كلبها، أمام حمام السباحة.