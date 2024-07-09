بالصور| "چيميناي أفريقيا" تكرم فريق "بانوراما برشا" ومخرجي "رفعت عيني للسما"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي وعلاء حجاج:

تصوير- إسلام فاروق:

شهد حفل إعلان افتتاح مركز دعم الخدمات الفنية والثقافية بشركة چيميناي أفريقيا في الصعيد، والذي أقيم مساء الاثنين 8 يوليو في أحد الفنادق الكبرى، تكريم بنات فريق برشا بطلات فيلم رفعت عيني للسما.

كما شهد الحفل تكريم مخرجي فيلم رفعت عيني للسما أيمن الأمير وندى رياض، وسلمهما التكريم المهندس عدلي توما الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة چيميناي أفريقيا، قائلا "بنشكركم ونحييكم وده تكريم تستحقوه".

وتسلم التكريم أيمن، وحرص عدلي على النزول من أعلى المنصة لمنح شهادة التقدير لـ ندى خاصة وأنها تعاني من إصابة في قدمها.

وتم عرض خمس دقائق من الفيلم الذي تصل مدته لـ100 دقيقة، كما عُقدت جلسة نقاش مع ندى وأيمن أدارها المهندس عدلي توما.

أقيم الحفل لإعلان الشراكة بين شركة چيميناي أفريقيا وبرنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والكشف عن افتتاح مركز دعم الخدمات الفنية والثقافية بشركة چيميناي أفريقيا بالصعيد.

وتم خلال الحفل إعلان الشراكة وإطلاق الأنشطة الخاصة بفتح مكتب لشركة جيميناي أفريقيا في الصعيد في محافظة الأقصر.

يهدف المكتب لتقديم دعم لأصحاب الشركات الناشئة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعمل في المجلات الإبداعية المختلفة في الصعيد، بداية من بني سويف وصولا لأسوان (بني سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان).

يهتم المكتب بتقديم الدعم الفنانين والموهوبين في محافظات الصعيد ومساعدتهم على خلق طرق للاستدامة الاقتصادية من خلال فنهم ومواهبهم.

شهد الحفل حضور: أنسي نجيب ساويرس - شريك مؤسس وعضو منتدب شركة اتش أو إف كابيتال، المهندس عدلي توما - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جيميناي أفريقيا، يمنى مصطفى - مدير برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.