شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد ينتهى من تصوير مشاهده فى فيلم "الميت ده بتاع مين" إخراج شادى على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان إدوارد من تصوير مشاهده في فيلم "الميت ده بتاع مين" إخراج شادى على وتأليف محمد شيبة، وبطولة عدد من النجوم منهم محمود حافظ وندا موسى ومحمد لطفى وعلا مرسى وفرح الزاهد وأوتاكا ومحمد رضوان وشريف حسنى وويزو وعنبة ويتبقى على الانتهاء من تصوير جميع مشاهد الفيلم 4 أيام تصوير.

وآخر أعمال أدوارد كان مسلسل بقينا اتنين، وهو بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي فى موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضى، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.

أما في السينما فقدم فيلم "الرجل الأخطر" بطولة سامح حسين والفيلم تدور أحداثه فى اطار كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على الإثارة ويحمل إسقاطات على الواقع الذي نعيشه من خلال مناقشة قضية مهمة، وهي فكرة الصورة الجمالية التي كانت تتمتع بها مصر في الماضي.

فيلم "الرجل الأخطر" بطولة سامح حسين وهالة فاخر وإدوارد ورحمة حسن ومن تأليف جوزيف فوزي ومن إخراج مرقس عادل، ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثانى بين الفنان الكوميدى سامح حسين، والمخرج مرقس عادل بعد فيلمهما "بث مباشر".