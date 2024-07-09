شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة رسوم متحركة جديدة من عالم Terminator الشهير.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عشاق عالم الرسوم المتحركة على موعد جديد لمشاهدة حقبة تربي عليها الكثير من الأجيال طوال 40 عامًا وهي Terminator للنجم العالمي أرنولد التي انتشرت بشكل كبير في الثمانينيات والتسعينيات، ليعود من جديد طرح سلسلة أنمي بعنوان Terminator Zero مستوحاه من نفس الحقبة الشهيرة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن السلسلة الجديدة Terminator Zero ستطرح في 8 مواسم عبر منصة نتفليكس وستعرض منطقة مجهولة بعد 40 عاماً من احداث القصة الاولي، وكشف ماتسون توملين، مدير عرض Terminator Zero، أن سلسلته القادمة ستوجه مشاعر "القاتل المتسلسل" للفيلم الأصلي لعام 1984.

ومن المقرر أن تجري أحداث السلسلة الجديدة مباشرة بعد Terminator 2: Judgment Day (1991)، متجاهلاً الأفلام والبرامج التلفزيونية التي جاءت بعد ذلك، وفقًا لـ CNET، وأوضح توملين أن هذا الإصدار من Terminator هو أكثر من مجرد آلة قتل لا هوادة فيها كما كان عندما ابتكر أرنولد شوارزنيجر هذا الدور لأول مرة، حيث أعاد هذا النوع إلى أصوله المرعبة وبعيدًا عن التتابعات المليئة بالحركة.

وسبق وكشف شوارزنيجر أنه قام بتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب في مارس الماضي، بعد خضوعه لعمليات جراحية سابقة في القلب، وأوضح شوارزنيجر (76 عاما) أنه أصبح لديه الآن "جزء من الآلة" تماما مثل شخصيته في فيلم "Terminator"، وقال إنه سيتعين عليه أن يأخذ فترة راحة من الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية.

وفي حديثه على البودكاست الخاص به Arnold's Pump Club، قال الممثل: "يوم الاثنين الماضي، أجريت لي عملية جراحية لأصبح مجرد آلة، لقد حصلت على جهاز تنظيم ضربات القلب، ويجب أن أخبركم أن مجرد قول هذا لكم جميعًا يتعارض مع الكثير من تربيتي في النمسا، حيث لم يتحدث أحد - على الإطلاق - عن المشكلات الطبية، وكل ما يتعلق بالرعاية الصحية يتم الاحتفاظ به لنفسك".