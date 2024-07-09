"بوتوكس ولا فيلر ولا تجميل".. كيف علق الجمهور على "لوك" تامر حسني الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تصدر اسم الفنان تامر حسني، تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس" خلال الساعات الماضية، بعد نشره صورًا جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ظهر فيها بلوك جديد.

ونشر "تامر"، الصورة، عبر حسابه على "إنستجرام" ظهر فيها حليق الرأس ويرتدي ملابس بيضاء بصحبة شقيقه المنتج حسام حسني، وعلق: "يا صباح الفل على الكل، بصورلكم حاجة جديدة جدا دلوقتي، بس مش جامدين جامدين".

وتعرض "تامر" لموجة من الانتقادات عبر السوشيال ميديا بسبب "لوكه" الجديد،

وجاءت التعليقات، كالتالي: "الشرقاوي باعتلنا فاندام ولا إيه؟" ، "فين تامر يا جماعة ده البيج رامي" ، "الفيلر والبوتوكس ضرب منه" ، "عملية تجميل كمان وهتقلب عادل شكل يا فنان" ، "بيلعبوا بالفيلر في خلقة ربنا" ، "عمليتين كمان ويبقى الفنان ثانوس حسني".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "أوفر صراحة" ، "كأنه خرج من حلبة مصارعة" ، "عملية تجميل جديدة" ، "المطربين صايرين زي المطربات تغيير بالخلقة وعمليات تجميل" ، "يشبه ذا روك".

يذكر أن، تامر حسني يواصل خلال الأيام الحالية تصوير فيلمه الجديد "ري ستارت" ويشاركه البطولة باسم سمرة، محمد ثروت، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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