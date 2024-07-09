بعد تصريحات أسماء جلال.. وائل جسار: "زوجتي قالتلي ممكن تجيبها ضرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق المطرب وائل جسار، على طلب الفنانة أسماء جلال الزواج منه خلال أحد البرامج، مشيرا إلى أنها تحدثت بعفوية وتلقائية.

وقال "جسار" ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2": "عاوز أشكرها على حبها ليا وحبها لأعمالي وبتمنالها الخير ويا رب تبهرنا بأعمالها بعد فيلم أولاد رزق 3 وتحسها نجمة كبيرة إن شاء الله وربنا يوفقها في حياتها وتستاهل إبن الحلال وتفاجئت بالكلام ده وأول مرة أسمعه وحبيت ثقتها بنفسها وأنها بتواجه كل حاجة حاسة بيها ومن قلبها".

وأشار وائل جسار إلى أن زوجته تعاملت مع الموقف بمزاج ولم تعتبره (غيره)، وقالت إنها فتاة جميلة ولا يوجد مشاكل و "قالتلي مفيش مشكلة تجبها ضرة".

وأختتم وائل جسار حديثه بأن زوجته متفهمة طبيعة عمله كونه فنان وله معجبين كما أنها تثق في نفسها بأنني اخترتها من وسط فتيات كثيرات، كما أنه حدث معه عدة مواقف أخرى خلال الحفلات حيث تقوم الفتيات بالصعود على المسرح ويقومن بتقبيله.

وكانت الفنانة أسماء جلال، تحدثت في لقائها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، عن إعجابها بالمطرب اللبناني وائل جسار، مؤكدة أنها تحبه وتحفظ كل أغانيه وفي فترة من الفترات كانت صوره معلقة في كل مكان بغرفتها، كما كانت تحرص على حضور كل حفلاته.

وأضافت "كنت الشخصية الملزقة اللي بحط صوره في الدولاب وفوق السرير والموضوع تطور بقيت بحضر كل حفلاته، وأكون أول واحدة أعرف هي فين واحجز ترابيزة وأنا بس واقعد أبص له، وابقى لابسة فستان وعايزاه يشوفني مع إنه متجوز، مش عارفة كنت بعمل إيه".