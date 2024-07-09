بفستان "قصير".. أحدث ظهور لـ رنا رئيس والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت رنا رئيس، متابعيها، أحدث ظهور لها على "إنستجرام" من حفل زفاف إحدى صديقاتها.

ونشرت "رنا" صورًا من جلسة التصوير التي خضعت لها، مرتدية فستان قصير باللون الأصفر اللامع، أبرز جمالها وأنوثتها.

ونالت الصور إعجاب رواد موقع "إنستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة جدا.. تجنني" ، "قمر يا رنا والله" ، "أحلى أبو الصراصير" ، "بموت فيكي .. يا جماله" ، "ما شاء الله قمرين".

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يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة رنا رئيس كانت بفيلم "أسود ملون" بطولة الفنان بيومي فؤاد.

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